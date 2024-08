Scuole Ferrari lavori nei bagni e in cortile

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 10 agosto 2024) Approfittando delle vacanze estive, si lavora a Formigine per le manutenzioni delle. Ad essere maggiormente interessata quest’anno è la scuola primariadi via mons. Cavazzuti, dove nei prossimi giorni saranno oggetto di ristrutturazione e ammodernamento i. Un intervento da 50mila euro, destinata al completo rifacimento delle tubazioni principali di distribuzione di acqua fredda, calda e ricircolo, oltre che al rifacimento delle tubazioni in alcuni locali igienici e laboratori didattici. Oltre che ai servizi igienici, il piano di manutenzione interesserà anche l’area cortiliva.