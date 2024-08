Salernitana vs Spezia | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di sabato 10 agosto 2024) Gara valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia 2024/2025. Si affrontano due vecchie conoscenze della massima serie che ora sono a caccia di conferme.si giocherà lunedì 12 agosto 2024 alle ore 21.15 presso lo stadio Arechi.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I granata sono reduci da una stagione da incubo culminata con una dolorosa retrocessione. Adesso si riparte con tante incognite, con una società dimissionaria, tanti giovani inesperti e un tecnico alla prima esperienza nella cadetteria. I liguri giungono a questo appuntamento dopo una salvezza ottenuta in extremis, che ha fatto seguito alla retrocessione due anni prima, dopo tre stagioni consecutive in A. C’è voglia di disputare un campionato importante per tornare nel calcio che conta.