Olimpiadi l’annuncio di Tamberi | è tutto finito ancora problemi nella notte

(Di sabato 10 agosto 2024) Non c’è pace per Gianmarco, alle prese con altrifisici.ha accusato un’altra colica renale e la situazione in vista della finale alledi Parigi è preoccupante. L’azzurro non ha intenzione però di rinunciare alla finale. “È. Ci ho sperato fino all’ultimo, ci ho creduto nonostantequello che era successo. Ho ricevuto un sostegno e un affetto cosi grande da parte di tutti voi che mi ha dato una forza unica per rialzarmi da questo ennesimo problema, ma evidentemente doveva andare così.. Questaalle 5 mi sono svegliato a causa di quello stesso dolore lancinante di qualche giorno fa. Un’altra colica renale. Sono passate 5 ore eil male non passa. Sono riuscito a battere il destino una volta dopo quell’infortunio nel 2016, questa volta purtroppo penso proprio che abbia vinto lui.