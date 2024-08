Napoli-Modena 4-3 ai rigori Cronaca e tabellino

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di sabato 10 agosto 2024)della partita Ilavanza in Coppa Italia, eliminando un buon, ma solo dopo i calci di rigore. 0-0 il risultato al termine dei 90 minuti regolamentari.finisce 4-3 d.c.r., match dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia 2024/2024. Ai calci di rigore, dopo lo 0-0 nei novanta minuti, la squadra di Antonio Conte ottiene il pass per i sedicesimi, dove sfiderà una tra Parma e Palermo.Primo tempo sottotono per gli uomini di Antonio Conte. Iltoglie profondità, ma allo stesso tempo è abile nel ripartire in velocità. La prima occasione è proprio degli uomini di Bisoli che al 21? arrivano al tiro con Palumbo, ma Meret blocca in due tempi. Sempre Palumbo sfiora la rete 33? con un sinistro dalla distanza che si stampa sull’incrocio dei pali.