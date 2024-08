LIVE Francia-Stati Uniti 15-20 Olimpiadi Parigi basket in DIRETTA | Anthony Edwards protagonista nel primo quarto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 10 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20-24 TRIPLA DI GUERSCHON YABUSELE: -4! 17-24Davis risponde subito con la stessa moneta! 17-22 Tap-in di Victor Wembanyama, che sale già a quota 9 punti: larisponde subito! 15-22 Semi-gancio perfetto di Anthonu Davis sulla transizione in contropiede: +7! Inizia il secondoalla Bercy Arena! La preghiera di Isaia Cordnier non va a bersaglio: alla prima sirena gli USA sono avanti 15-20 contro lanella finale per l’oro alledi2024! 15-20perfetto dall’arco: bomba e +5! 15-17 Rimorchio perfetto di Bilal Coulibaly: -2! 13-17perfetto dall’arco: bomba e +4, time-out chiamato di Vincent Collet a -1’59” dalla prima sirena! 13-14 Rudy Gobert si sblocca dopo quasi 8?: -1! 11-14 Schiacciata di Jayson Tatum in contropiede:...