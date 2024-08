Dubai lancia un programma globale per potenziare i futuri leader delle previsioni

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di sabato 10 agosto 2024), Emirati arabi uniti–(BUSINESS WIRE)–hato un’iniziativamoonshot, “FEEL: Unper un futuro dirompente”, volta a sviluppare la prossima generazione divisionari che saranno pronti per il futuro in vari settori. Questa iniziativa rafforzerà le loro capacità intellettuali ed esperienziali, preparandoli a guidare con lungimiranza e mentalità innovativa. IlFEEL si allinea alla strategia diper migliorare la preparazione per le sfide future. Ilimmersivo di quattro settimane, ospitato a, il nododella previsione, della progettazione e dell’attuazione del futuro, riuniscedi fama mondiale provenienti da prestigiose istituzioni di tutto il mondo, come il MIT, Yale e Stanford.