Candele sotto le stelle Pesaro Gabicce Gradara | s’accende la notte dei sogni

(Di sabato 10 agosto 2024) Fervono i preparativi per la decima edizione di “le”, pronta a illuminare, stasera per ladi San Lorenzo, i 10 Km di lungomare traMare, passando per il borgo dicon la luce di migliaia di fiammelle, con cene sulla sabbia, dress code rigorosamente bianco, per uno spettacolo romantico ed emozionante. Il sindaco Andrea Biancani e il vicesindaco Daniele Vimini invitano pesaresi e turisti a "godersi questa serata romantica, in spiaggia e a lume di candela, per poi ballare sulle note della Mirko Casadei Big Band, a partire dall’iconica “Romagna Mia” alle 22.30 alla Palla". Biancani e Vimini rivolgono poi "un ringraziamento alla Polizia Locale che insieme alle forze dell’ordine, insieme anche a Protezione civile e Centro operativo comunale garantiranno la sicurezza e l’armonia di un evento che si svolge in 10Km di costa".