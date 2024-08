Calvario infinito per Tamberi | Un' altra colica renale È tutto finito

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 10 agosto 2024) AGI - Gianmarcoha avuto unareale alle 5 di questa mattina, a poco più di 12 ore dalla finale olimpica di salto in alto: lo ha riferito lo stesso atleta azzurro su Instagram. "È", ha scritto l'atleta marchigiano oro olimpico a Tokyo, "scenderò in pedana ma non so davvero come farò in queste condizioni a saltare". "Ci ho sperato fino all'ultimo, ci ho creduto nonostantequello che era successo", ha scritto il 32enne atleta marchigiano che il 5 agosto aveva rinviato di un giorno la partenza per Parigi a causa di un calcoloe di una febbre arrivata 38,5. "Ho ricevuto un sostegno e un affetto cosi grande da parte di tutti voi che mi ha dato una forza unica per rialzarmi da questo ennesimo problema, ma evidentemente doveva andare così", ha aggiunto.