Traffico Roma del 09-08-2024 ore 13 | 30

(Di venerdì 9 agosto 2024) Luceverdedi nuovo Ben trovati dalla redazione chiusa momentaneamente in via della Pisana per un incidente tra via Baressa e via di Monte stallonara un altro incidente rallenta ilin via di Grottarossa all’altezza di via Poggio Bustone dalle 23 di questa sera e Fino al prossimo 19 agosto rimarrà chiuso alil tratto della sopraelevata della tangenziale est per lavori tra viale Castrense e Passamonti nelle direzione ha provato di lavori vi ricordo che per il rinnovo integrale dei Binari dal 10 al 25 agosto al servizio della metro a tra termini e Battistini sarà completamente sospeso e sostituito da bus prevede un pomeriggio difficile per gli spostamenti verso i luoghi di villeggiatura pertanto dalle 16 alle 22 di oggi pomeriggio sarà in vigore il fermo dei mezzi pesanti su tutta la rete viaria Nazionale escluso gli autorizzati legge per i dettagli di queste date ...