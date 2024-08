Sequestrato da papà in Togo perché gay

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 9 agosto 2024) Ha 16 anni G., frequenta un liceo scientifico a Milano e dal 2 luglio si trova in, in Africa occidentale, dove è arrivato insieme al padre che aveva portato con sé anche la moglie italiana. G. pensava di poter tornare in Italia a fine luglio, ma – da quanto ha raccontato al padre di una compagna di scuola che ha presentato denuncia ai carabinieri – il genitore gli avrebbe tolto il passaporto. Di fatto lo avrebbe “scaricato“ dalla sua madre biologica, ha raccontato il ragazzo, per poterlo "curare"gay. Nel Paese africano, peraltro, l’omosessualità è considerata reato e punita con una multa pesante e con il carcere fino a tre anni. Della sua situazione, resa ancor più difficoltosa dal fatto che il ragazzo non è cittadino italiano, si sta occupando l’ambasciata di Accra in Ghana, competente sul