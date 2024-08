Scandiano badante nei guai per il furto di ori e denaro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 9 agosto 2024)(Reggio Emilia), 9 agosto 2024 – Doveva badare a una anziana signora, ma da assistente domestica si sarebbe trasformata in ladra, rubando dalla cassaforte a muro dell’abitazionee oggetti in oro, per un bottino di circa 40 mila euro. Dopo illa donna, di 55 anni, si sarebbe recata a un Compro Oro a Reggio Emilia, versando parte dei monili, poi riconosciuti dal figlio della vittima. La donna è stata denunciata perdai carabinieri di, che hanno condotto le indagini sulla vicenda avvenuta a maggio. Era stato il figlio a sporgere denuncia alla caserma scandianese, segnalando assenza di effrazioni o segni di scasso. A rubare doveva essere stato qualcuno che conosceva bene la casa e che doveva avere anche le chiavi del forziere, da aprire senza scassinarlo. E l’unica persona sospettata poteva essere la