Parigi 2024 Usa in finale basket ma quanta fatica

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di venerdì 9 agosto 2024) (Adnkronos) – Gli Stati Uniti soffrono ma battono la Serbia 95-91 nella semidel torneo didelle Olimpiadi di. In, sfida per l’oro contro la Francia padrona di casa. Il successo in semiè firmato dai 36 punti di Curry, i 19 di Embiid e i 16 di James. La Serbia, avanti per 37 minuti abbondanti e in vantaggio anche di 17 punti, si arrende nonostante i 20 punti di Bogdanovic e i 15 a testa di Jokic e Avramovic. La Serbia esce meglio dai blocchi, piazza il primo break (23-18) e chiude il primo quarto avanti di 8 (31-23). La difesa di coach Pesic rende meno fluido il gioco degli americani, che non trovano spaziature ideali. Il punteggio del secondo quarto (23-20) conferma che l’attacco a stelle e strisce è imbrigliato.