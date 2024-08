Mercati e volatilità

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 9 agosto 2024) Visto che il mercato ci ha appena “consegnato” un episodio di grandeconcentrato, almeno per ora, in pochissimi giorni, crediamo che possa essere simpatico contestualizzarlo andando indietro nel tempo. Non tanto per capire se sia terminato o meno, cosa come ben sappiamo impossibile da fare, quanto per mostrarvi episodi curiosi. Anzitutto occorre dire che post grande crisi finanziaria abbiamo vissuto un periodo in cui gli episodi disono stati pochi con le banche centrali in campo con il loro quantitative easing a fare da “guardiani” ai. Il grafico di Algebris ci mostra appunto come ladel mercato azionario americano (VIX index per i tecnici, in rosso), parametro sovente preso a riferimento, sia fortemente scesa nel periodo 2009 – 2017.