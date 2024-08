Ma perchè Alba Parietti non si lamenta per Non sono una signora?

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di venerdì 9 agosto 2024) Nella fenomenologia dicitre cose che non si posnon sapere, ripetute incessantemente nelle interviste: il padre partigiano, i 9 miliardi offerti da Berlusconi e il grande successo di Grimilde mai più riproposto. Da quasi 20 anni,si(e ha pure ragione, a dirla tutta) per quel programma che clamorosamente Mediaset decise di cassare. Ci saremmo aspettati, però, che lo “stesso trattamento”lo riservasse a Nonuna, show di Rai2 che ha segnato un suo inatteso ritorno alla conduzione dopo anni e che non è stato riconfermato malgrado ascolti positivi.