L’ombra di Caravaggio | tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 9 agosto 2024)di: trama, cast e streaming delsu Rai 3 Stasera, venerdì 9 agosto 2024, alle ore 21,20 su Rai 3 va in ondadidel 2022 diretto da Michele Placido. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama 1610. Condannato a morte per omicidio di tale Ranuccio Tomassoni,è in continua fuga dai suoi molti nemici. Papa Paolo V decide di verificare se sia possibile graziarlo; dell’indagine viene incaricato un misterioso inquisitore conosciuto come: il suo compito sarà scavare nella vita dell’artista e conversare con chi lo conosceva, per comprendere se l’uomo sia un folle o un genio.