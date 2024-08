Lo abbiamo trovato Scomparso da giorni il cadavere del 26enne scoperto dai vigili del fuoco

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 9 agosto 2024) Era scomparso da lunedì scorso, 5 agosto, a dare l'allarme erano stati i parenti allarmati da non vederlo tornare. Poi, stamani, la scoperta che ha cancellato ogni speranza. Il corpo senza vita di Hamza Essifer, il giovane di 26 anni, italiano ma di origine marocchina è stata rinvenuto in mattinata in una zona impervia, pare a poche centinaia di metri da casa, a Sassuolo. Le ricerche, come detto, erano partite a seguito della denuncia presentata dai familiari del ragazzo e dalla compagna: il giovane non aveva infatti risposto alle loro chiamate e non era rientrato a casa. Subito, coordinate dalla prefettura erano partite le ricerche che si erano concentrate nella zona dei calanchi, tra Sassuolo e Prignano.