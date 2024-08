LIVE Pentathlon Olimpiadi Parigi 2024 in DIRETTA | alle 17 00 il via della semifinale B con Giorgio Malan

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 9 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.40 Amici di OA Sport, buon pomeriggio e ben ritrovati allatestualegiornata dedicatasemifinali maschili delmodernodi. 15.07 La nostrasi chiude qui, noi di OA Sport vi ringraziamo e vi diamo l’appuntamento per la secondagara maschile del. A tra poco! 15.06 Gli impegni di giornata non sono terminati. Più tardi,17.00, avrà inizio laB con in gara. L’azzurro vorrà approdare in finale per poi giocarsi un piazzamento importante nella finale di domani. 15.05 Missione compiuta per Matteo Cicinelli. Il romano ha superato lo scoglioe domani sarà in gara per la sua prima finale olimpica. 15.