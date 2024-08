LIVE Ginnastica ritmica Olimpiadi Parigi in DIRETTA | errore per Sofia Raffaeli alla palla

Leggi tutta la notizia su oasport

16.01: Perdita che allontanamedaglia 15.59: Punteggio di 36.500 per la tedesca Varfolomeev che migliora di 0.5 decimi rispetto a ieri, è seconda con 72.000 15.58: Altro grande esercizio per la tedesca Varfolomeev, che potrebbe tenere il ritmo di Kaleyn 15.56: Ancora un esercizio al di sotto delle attese per la ucraina Onofriichuk che ottiene 30.900, totale di 61.300 15.52: Punteggio di 36.450, totale di 72.500. Punteggio altissimo, 2 punti in più rispetto a ieri. E' durissima per15.50: Splendido esercizio di Kaleyn che ieri aveva totalizzato 34.600 15.47: Punteggio di 32.700 per la cinese Wang, punteggio totale di 67.950, sale al secondo posto 15.46: Unper la cinese Wang che potrebbe perdere terreno 15.43: Buonissimo il punteggio di Milena Baldassarri che totalizza 33.