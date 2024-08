La Serie A dà un calcio alla CO2

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 9 agosto 2024) La lunga attesa degli appassionati di pallone è finita. Torna finalmente laA. E lo fa con un’importante novità: da quest’anno il massimo campionato diitaliano si chiameràA Enilive. In virtù di un accordo con la LegaA, infatti, la società di Eni dedicata ai prodotti e ai servizi per la mobilità sarà title sponsor del torneo per le prossime tre stagioni, fino al 2027. Il claim scelto per accompagnare i tifosi è “A Enilive: muove la passione che ci unisce”. L’obiettivo della sponsorizzazione è quello di far conoscere ad un pubblico sempre più ampio il nuovo brand Enilive, oltre ai servizi e prodotti – progressivamente sempre più decarbonizzati – che la compagnia energetica mette a disposizione nella sua rete di circa 4mila stazioni di servizio in Italia. Ma andiamo a scoprire più nel dettaglio chi è il nuovo title sponsor dellaA.