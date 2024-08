La lezione di Velasco | Godiamoci quello che abbiamo una volta tanto non quello che ci manca | VIDEO

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 9 agosto 2024) Ladi: “cheuna” La nazionale femminile di pallavolo ha conquistato la finale olimpica per la primanella sua storia: artefice di questo grande traguardo è anche il ct Julioche nelle interviste post partita ha fornito una grandedi sportività. Sulla conquista della medaglia d’oro olimpica, vero e proprio tabù per entrambe le nazionali di pallavolo, infatti, il ct argentino ha dichiarato: “Ci dobbiamo divertire e smetterla con questa storia dell’oro, che, perché non se ne può più. Lo dico anche in difesa alla squadra maschile. Fa male alla Federazione a tutti: è una filosofia di vita negativa.il fatto che le nazionali italiani sono sempre di primo livello. Guardiamo ciò che, nonche ci. Sennò creiamo pressione”.