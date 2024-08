JDM Rise of the Scorpion | Recensione Gameplay Trailer e Screenshot

Leggi tutta la notizia su gamerbrain

(Di venerdì 9 agosto 2024) JDM: Japanese Drift Master è un prologo gratuito, lanciato di recente su Steam, rappresenta molto più di una semplice introduzione: è una vera e propria immersione nelle radici del drifting giapponese, arricchita da un’avvincente narrazione, una cura eccezionale per i dettagli e un’esperienza di gioco che promette di lasciare il segno. JDMof theLa storia di Hatori “” Hasashi, il protagonista del gioco, è raccontata attraverso una serie di tavole manga che catturano l’essenza del suo percorso. Questo stile narrativo non solo rende omaggio alla cultura giapponese, ma avvolge il giocatore in un’atmosfera autentica e coinvolgente. La trama ci presenta Hatori come un giovane ribelle che sfida le rigide aspettative della sua famiglia e la pressione del liceo, scegliendo invece di immergersi nel mondo clandestino del drifting.