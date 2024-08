Italia batte un nuovo record UNESCO | Roma in festa ma il motivo è incredibile

Leggi tutta la notizia su eccellenzemeridionali

(Di venerdì 9 agosto 2024)unin, ma ilEccola lì, la storica Via Appia, da tempo ammirata e percorsa da innumerevoli visitatori appassionati di storia, ora fa brillare ancora di più il patrimoniono con un riconoscimento di prestigio mondiale. La "regina viarum" si è aggiudicata un posto d'onore tra i gioielli tutelati dall', aggiungendo un ulteriore merito all'e ponendo l'accento sull'importanza di preservare ciò che resta di quell'antico corridoio che ha guidato le sorti della nostra civiltà. Percorrere il selciato che un tempo congiungevaa Brindisi è come viaggiare a ritroso nel tempo, incontrando sui propri passi l'eco di imperatori e pensatori, di commercianti e legionari. La strada è stata, per secoli, un fulcro per gli scambi e le conquiste dell'Imperono.