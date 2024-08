Gli ippopotami volano? Le risposte in uno studio

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 9 agosto 2024) Sebbene non si tratti di una specie volatile, unosarebbe stato in grado di dimostrare che anche gli. A tal proposito, indagare su questa affermazione risulta quantomeno interessante. Nell’immaginario comune, glinon rientrando di certo tra le specie in grado di volare. Eppure, un recenteavrebbe dimostrato che in un particolare momento delle loro attività quotidiane, questi mammiferi si sollevano completamente da terra simulando una vera e propria fase di volo. Ippopotamo adulto e cucciolo @Foto Crediti Envato Elements – VelvetMagIl volo degliSeppur potrebbe generare ilarità e far pensare al comune modo di dire dell’assurdo “gli asini“, questa qualità associata agliè più vera di quanto si possa immaginare.