Gb | Fratoianni ' da piazze gremite risposta imponente contro fascisti e razzisti'

(Di venerdì 9 agosto 2024) Roma, 9 ago. (Adnkronos) - "Nel Regno Unito stanno rispondendo in queste ore con lealle violenze annunciate e praticate dall'estrema destrai migranti nelle periferie. Immagini straordinarie. Una, democratica e di popolo". Lo afferma Nicoladell'Alleanza Verdi Sinistra. "Unachi tenta di avvelenare i pozzi dall'alto del suo potere,chi soffia sul fuoco dell'odio - prosegue il leader di SI - e dell'intolleranza attraverso notizie false e i social, come il padrone Elon Musk. L'unicapossibile a tutto questo è scendere in piazza e dimostrare che il popolo antirazzista e antifascista è molto più numeroso di loro". "Il Regno Unito serva da lezione all'Italia: alla prossima aggressione neofascista scendiamo in piazza. In tanti, tantissimi.