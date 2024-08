FOTO – Marcianise operazione straordinaria di pulizia per le strade della città

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 9 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIn queste ore è in corso di esecuzione un intervento die generale di tutte ledel centro abitato e delle periferie di. Sul territorio sono in azione le squadreEcocar, l’azienda che si occupagestione dell’appalto di igiene urbana, per assicurare ai cittadini luoghi vivibili e decorosi in particolare in queste calde settimane di agosto, in un momento in cui possono facilmente essere compromesse le condizioni igienico-sanitarie dellecon la comparsa di insetti e ratti. Le attività di manutenzione del verde sono iniziate già di diverse settimane, dopo il taglio del manto erboso nelle aree verdie partita l’azione di sfalcio e diserbo di tutti i marciapiedi e dei cigli stradali.