Dervio macigno franato sulla mulattiera | entro sabato un corridoio per rompere l' isolamento

(Di venerdì 9 agosto 2024)(Lecco) 9 agosto 2024 – Unsicuro per andare e venire dalla frazione rimasta isolata a causa di una frana che ha bloccato l'unicadi collegamento. Verrà apertodomani mattina,. Proseguono infatti a ritmo serrato i lavori per rimuovere il grosso masso che èsull'unico sentiero di accesso tra, sul lago di Como, e Pianezzo, località a monte del paese. I tecnici incaricati stanno frantumato pezzo a pezzo ilcrollato, in modo da poterlo poi rimuovere a tocchi. Stanno utilizzato uno speciale cemento espansivo, che iniettano in alcune fessurazioni e in altri fori appositamente praticati: quando la sostanza di solidifica, il suo volume aumenta e così spacca la pietra. Al momento del dissesto, nella frazione c'erano una trentina di persone, quasi tutti villeggianti, turisti e proprietari di seconde case, e solo due residenti.