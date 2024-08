Como scoperti dalla Finanza sei operai impiegati nei cantieri con false partite Iva

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 9 agosto 2024), 9 agosto 2024 –edili, nella zona dell'alto lago di, per ristrutturazioni di pregio, a cui facevano capo sei manovali che hanno insospettito la Guardia didi: i lavoratori infatti non conoscevano la lingua italiana, erano in possesso di contratti di prestazione d'opera mentre alcuni di loro erano stati repentinamente spostati dall'impresa in differentiin Portogallo. I controlli hanno fatto emergere che i sei lavoratori, tutti di nazionalità romena, erano statipresso la società milanese oggetto d'osservazione dal 2020 prima come lavoratori subordinati e poi come liberi professionisti.