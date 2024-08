Caldo record e traffico sarà il weekend peggiore del 2024 | Caronte porta notti super tropicali Sabato da bollino nero sulle autostrade

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024) Roma, 9 agostoildelquello appena iniziato, tra ilche toccherà vette proibitive, e ilda. Un’accoppiata che può mettere a dura prova milioni di italiani in viaggio – con temperature roventi – verso le località turistiche, tra mare e montagna. Del resto, ci stiamo avvicinando alla settimana di Ferragosto, scelta da tantissimi vacanzieri per fuggire dai centri urbani e cercare relax e refrigerio al mare o in montagna. Ansatropicale con, a luglioregistrati i due giorni più torridi della storia L’anticiclone africanoporterà un sensibile aumento delle temperature, sia minime sia massime. Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.