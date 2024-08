Calciomercato Perugia arriva Squarzoni per il centrocampo

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 9 agosto 2024) Silvio Antonioè un nuovo giocatore del. La società, in questa sessione estiva di, comunica di aver sottoscritto con il giocatore un contratto fino al 2025. Il comunicato del club “ACCalcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Silvio Antonio. Il centrocampista, classe 2002, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025. Nato a Peschiera del Garda, è cresciuto nel settore giovanile dell’Hellas Verona diventando un elemento importante della formazione Primavera, per poi vestire le maglie di Lumezzane e Ligorna. Benvenuto in biancorosso Silvio!“ L'articoloper ilCalcioWeb.