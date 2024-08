Batman | I primi anni – L’Anno uno due e tre del Cavaliere Oscuro

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di venerdì 9 agosto 2024) Nel corso dei decenni, tanti autori hanno approfondito le origini die i suoidi attività, a partire da quella fatidica notte quando i genitori vennero uccisi da un criminale. Una volta cresciuto, Bruce Wayne decise per un lungo periodo di allontanarsi da Gotham per andare all’estero e studiare dai migliori insegnanti in ogni disciplina. Al ritorno nella sua città natale, capii che poteva utilizzare le conoscenze acquisite per combattere il crimine, ma aveva bisogno di qualcosa che potesse incutere timore nei cattivi. Tre team creativi diversi hanno raccontato tra il 1987 e il 1989 itredele queste storie sono state da poco ristampate e raccolte per la prima volta in un unico volume da Panini Comics con il titolo di: I: I– AA VV.