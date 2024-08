Anticipazioni Endless Love | puntata di oggi 9 Agosto

Leggi tutta la notizia su zon

(Di venerdì 9 agosto 2024) La nuova serie televisiva turca, vincitrice dell’International Emmy Award, racconta la storia di Kemal, un giovane di umili origini, e Nihan, una ragazza proveniente da una famiglia benestante. Il loro amore nasce dopo essersi incontrati casualmente su un autobus. Segui ledisu Zon.it., ladiAsu è impegnata nei preparativi per la sua festa di fidanzamento con Kemal. Nihan, al contrario della futura sposa, non è per niente felice, ed infatti non vorrebbe prendere parte all’evento; Emir, però, la obbliga. Nel corso del party, Asu si allontana furtivamente per incontrare il fratello e consegnargli, come promesso, la pistola con le impronte digitali di Ozan. Intanto, quest’ultimo è pronto a fuggire con Zeynep, ignaro di ciò che sta per accadere.