Alfonso Signorini conferma la prima concorrente della nuova edizione del Grande Fratello

(Di venerdì 9 agosto 2024)per lavolta è intervenuto in maniera diretta nei rumor che si rincorrono da settimane sull’ipotetico nuovo cast del. Lo ha fatto smentendo due nomi endone un altro, di fatto il primo “ufficiale”. Ma andiamo con ordine. Nei mesi scorsi, uno dei nomi più quotati come papabile vippone era quello di Cristiano Iovino, personal trainer, uomo del caffè di Ilary Blasi nonché vittima del pestaggio da parte degli amici di Fedez. Un personaggio che si è sempre defilato dal mondo del gossip nonostante sia stato protagonista indiretto di due grossi scandali e che, stando a quanto riportato da TvBlog, non sarebbe mai stato cercato dalla produzione del reality.