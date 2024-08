Volontari da tutto il mondo nel Parco Campo dei Fiori | È amore per l’ambiente

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 8 agosto 2024) Sono arrivati da Messico, Cina, Germania, Turchia, Spagna, Belgio e Francia i dodici giovani che partecipano alla 12ª edizione deldiato internazionale organizzato da Legambiente Varese e dalregionaledei, in collaborazione con il Comune di Cunardo. Proprio qui sono ospitati, alla Baita del Fondista, che sarà la loro casa fino al 19 agosto. Due settimane in cui si occuperanno di ripristinare una parte del territorio del, in sinergia con l’ente con sede a Brinzio e le sue Gev, in particolare la squadra della sentieristica. Il gruppo si occuperà del recupero di un tratto della Linea Cadorna lungo il sentiero Furia, tra Cunardo e Masciago Primo.