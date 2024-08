Settebello ricorso respinto | nessuna ripetizione Ma non è ancora finita

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 8 agosto 2024) Italia-Ungheria di pallanuoto non è, o almeno non. Gli azzurri, dopo il match, hanno presentatoper errore tecnico, che è stato però rigettato dal jury della World Aquatics. Oggetto dello scandalo, l’espulsione di Condemi nel secondo quarto, con il conseguente gol del 3-3 annullato e rigore concesso agli ungheresi. Dopo aver convocato e ascoltato lo stesso giocatore azzurro, il vicepresidente della Fin, Giuseppe Marotta, e il direttore tecnico azzurro, Fabio Conti, il giudice ha stabilito che la partita non si rigiocherà, ma Condemi non verrà squalificato. Col paradosso che proprio quest’ultima decisione conferma la non violenza del colpo e, dunque, certifica di fatto l’errore arbitrale. Attenzione, però, perché come detto non è