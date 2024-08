Parigi 2024 volley Sylla | In finale per continuare a sognare insieme

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 8 agosto 2024) L’Italia ha conquistato la primaolimpica della storia nelfemminile alle alle Olimpiadi die sembra difficile crederci per Miriam. “Non so che dire, posso dire che ho perso una lente – scherza la schiacciatrice azzurra al termine della semi-. Forse è un sogno, non svegliatemi. Anzi, continuiamo a, così suona meglio. Come ci ha insegnato il nostro allenatore, non bisogna pensare che è unaper l’oro, bisogna affrontarla come una partita di campionato. Forse sentiremo il peso o forse no, ma comunque la gestiremo per giocarcela“. “Per ora siamo felicissime – commenta Ekaterina Antropova ai microfoni Rai -. Ce la metteremo tutta: siamo lì e facciamo vedere ancora la bella pallavolo. Gruppo unito? Sono felice si veda anche da casa. Sicuramente noi daremo tutto quello che abbiamo perché direi che è ora!“.