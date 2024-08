Parigi 2024 atletica | 4×100 maschile in finale col brivido staffetta femminile eliminata

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 8 agosto 2024) Col, ma in. Ladi, detentrice del titolo di campioni olimpici conquistato a Tokyo, si è qualificata per l’atto conclusivo ristretto alle migliori otto, ma lo ha fatto con l’ultimo tempo di ripescaggio, che è comunque più veloce dei tempi delle migliori tre della seconda batteria. Matteo Melluzzo, Marcell Jacobs, Fausto Desalu e Filippo Tortu chiudono in 38?07 e c’è sicuramente del margine, anche se lo spazio per finire tra le migliori tre c’era tutto. Invece, bisogna aspettare con la quinta posizione e sperare che nella seconda heat, decisamente molto lenta anche a livello di stagionali, non ci fossero exploit, e così è.