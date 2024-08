Omicidio Sharon Verzeni spunta una testimone | cosa si è scoperto

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di giovedì 8 agosto 2024)unasi è – «Ho sentito il rumore di un'automobile, come di una frenata e di una ripartenza. Poi ho sentito gridare aiuto, aiuto. Ho alzato la tapparella e lei donna era già a terra». È questa la testimonianza di una donna che abita nel palazzo di via Castegnate 29, a Terno d'Isola, doveè stata vista barcollare e poi accasciarsi, prima di morire accoltellata con quattro fendenti, martedì 30 luglio, alle 00.50. Il suo assassino non ha ancora un nome e un volto. ( dopo le foto) unasi è«Ho alzato la tapparella e ho vistobarcollare», ha precisato la