La rivelazione dell’ex star di Baywatch | La chemio ha funzionato…

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 8 agosto 2024) Dopo aver annunciato a gennaio di avere un rara forma di cancro al seno, ha iniziato ad affrontare la sua battaglia personale. Ora, l’attrice che divenne famosa negli Anni Novanta grazie al ruolo di Summer Quinn in ““, ha parlato a cuore aperto ai follower, raccontando in un video su Instagram: “Lehanno funzionato, hanno funzionato, hanno funzionato!”, ha detto Nicole Eggert. “Il mio corpo ha risposto perfettamente alla. Non è stato rilevato un cancro in quell’area, ho il via libera per procedere e programmare l’intervento”, ha raccontato sui social in lacrime. L’attrice ha concluso il suo messaggio condividendo la gioia per la bella notizia e spiegando: “Questa settimana c’è stato il compleanno di mia figlia e la festeggerò alla grande, perché se lo merita e perché è stata un’ottima collaboratrice”.