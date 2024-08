Kraven il Cacciatore ha ottenuto una classificazione ufficiale

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 8 agosto 2024) Anche se lo avevamo ipotizzato dopo il primo trailer piuttosto violento,ildella Sony Pictures haunaR dall'MPA. Potreste aver dimenticato cheilarriverà nelle sale quest'anno, dato che la Sony Pictures non lo ha commercializzato affatto dopo l'uscita di Madame Web (comprensibile), ma ci aspettiamo un nuovo trailer abbastanza presto, ora che il film ha ricevuto unadall'MPA. Come previsto, il prossimo film di Sony è stato classificato come R per "forte violenza sanguinosa e linguaggio", ovvero come vietato ai minori di 17 anni non accompagnati da un adulto.il, Aaron Taylor-Johnson: "Pensavo di aver chiuso con i franchise" Tutto potrebbe dipendere dailAll'inizio di quest'anno, lo studio