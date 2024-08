Judy Greer protagonista accanto a Owen Wilson di una commedia sul golf della Apple

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 8 agosto 2024)sarà lanuova serie comica suldiTV e firmata da Jason Keller.(The Best Christmas Pageant Ever) sarà lanuova serie comica suldiTV+, attualmente senza titolo, firmata da Jason Keller (Le Mans '66 - La grande sfida). Lainterpreterà Amber-Linn, l'ex moglie di Pryce Cahill, ex giocatore diprofessionista di. Subentra nel ruolo a Jamie Neumann, le cui ragioni per abbandonare il progetto non sono state chiarite. 30 anni in 1 secondo: Jennifer Garner, Mark Ruffalo ecelebrano i vent'anni del film I dettagli del nuovo show Creata, diretta, scritta e prodotta da Keller, la