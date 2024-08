Iva Zanicchi chi era il compagno Fausto Pinna | figli lavoro l’amore con la cantante

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 8 agosto 2024) La giornata dell’8 agosto è tristissima per Iva. Il suo storicoè morto a 74 anni dopo quasi 40 anni insieme. Erano una coppia dal 1987, ma vediamo nel dettaglio chi era l’uomo che aveva conquistato il cuore della. Purtroppo lottava da tempo contro una malattia incurabile e nonostante abbia lottato moltissimo, alla fine non ce l’ha fatta. Dunque, parlando di colui che ha amato tantissimo Ivalavorava come produttore musicale ed era originario della Sardegna. Il legame con Ivanacque alla fine degli anni Ottanta, dopo la fine del matrimonio di quest’ultima, quando venne dato alle stampe il disco Care Colleghe, dietro il quale c’era proprio la firma del produttore.