Indagine Cna | più di 6 italiani su 10 hanno paura dei ladri in casa Ecco quanto costa proteggere un’abitazione

(Di giovedì 8 agosto 2024) ROMA – Gliche partono per le vacanzeuna grande preoccupazione in comune: lasciare laincustodita e alla mercé dei. A segnalarlo la Cna che in una propriarileva che questa preoccupazione riguarda oltre seimaggiorenni su dieci. Un livello in linea, o di poco superiore, ai dati del Censis (55%) e del sito di comparazione Facile.it (60%). Il furto/rapina nelle abitazioni rimane un reato che intimorisce particolarmente gli. Benché le statistiche lo diano in calo, se ne registrano comunque circa 135mila in un anno. Vale a dire 370 al giorno. Oltre 15 l’ora. Nonostante sempre più famiglie avvedute abbiano deciso di correre ai ripari contro questa minaccia. Laè rinforzata dalla constatazione che, sempre più spesso, la presenza di persone innon funga da deterrenza.