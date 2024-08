Incendio in strada a Como Fiat 500 d’epoca prende fuoco | il rogo partito dal vano motore

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 8 agosto 2024), 8 agosto 2024 – Intervento dei vigili deldinel primo pomeriggio di oggi in via Leoni, a poca distanza dal comando provinciale, per domare l’di un’auto, scoppiato verso le 13. All'arrivo in posto, la squadra ha provveduto alla messa in sicurezza di un veicolo storico, una500, da cui eraun principio di, bloccato nelle fasi iniziali e subito spento dal proprietario dell’auto con un estintore. Il tempestivo intervento dei vigili delha consentito di mantenere le fiamme circoscritte alnella parte anteriore dell’auto, apparentemente con danni contenuti.