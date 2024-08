Ha rifiutato nonostante i soldi grossi Grande Fratello clamoroso no | O fuori Cesara o niente

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di giovedì 8 agosto 2024) Alfonso Signorini e il suo team sono alle prese con la formazione del cast per la prossima edizione del, che inizierà il 16 settembre. La scelta dei concorrenti è cruciale per il successo del programma e, nelle ultime settimane, si sono intensificate le trattative con vari personaggi pubblici. Uno dei nomi più discussi è stato quello di Emanuele Filiberto di Savoia. Secondo quanto riportato da Alberto Dandolo nel settimanale “Oggi”, Mediaset lo aveva contattato per diventare uno dei concorrenti di punta della nuova edizione del. Tuttavia, il principe ha declinato l’offerta,le condizioni economiche fossero molto allettanti. “Hagli fosse stata proposta un’ottima offerta economica e una permanenza limitata nella casa più spiata dagli italiani,” ha rivelato Dandolo.