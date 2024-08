Genitori salvano il figlio dall’arresto cardiaco grazie a una videochiamata con il 118

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 8 agosto 2024) Argenta (Ferrara), 8 agosto 2024 – Gli attimi di terrore, poi unasalvavita, quasi miracolosa: ad Argenta, in provincia di Ferrara, hanno salvato il loroin arrestoalle indicazioni 'in diretta' di un'operatrice della Centrale 118 Emilia Est di Bologna. E' questa la storia, conclusasi a lieto fine, successa nel primissimo pomeriggio di lunedì scorso, intorno all'ora di pranzo, quando un ragazzino di 12 anni, che soffre di una patologia cardiologica ostruttiva congenita è andato in arresto. Ihanno prontamente chiamato il 118 che, nell'attesa dell'arrivo dei soccorsi, ha dato alla famiglia le istruzioni per mettere in atto le manovre di rianimazione. Mamma, papà e il fratello del ragazzo, guidati a distanza dall’infermiera Enrica Pasquali hanno potuto fin da subito applicare le manovre fatali per salvare la vita al giovane.