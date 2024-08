Fotovoltaico sui tetti Impianti in tre scuole

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 8 agosto 2024)nelledi Legnano: in arrivo 640mila euro dalla Regione Lombardia, per installare nuovinegli istituti Manzoni, Tosi e Don Milani. I fondi fanno parte di un più ampio progetto regionale, del valore di 3,2 milioni, destinato alla realizzazione diintegrati per coprire il fabbisogno energetico degli edifici pubblici attraverso fonti rinnovabili. Questo budget aggiuntivo integra un bando rivolto agli enti locali e territoriali della Lombardia, volto a soddisfare il fabbisogno energetico mediante la produzione e la distribuzione di energia da fonti rinnovabili, con l’obiettivo di valorizzare le risorse locali e ridurre le emissioni dannose per la qualità dell’aria e il clima. In totale sette progetti riceveranno finanziamenti.