De Rose e Silvestri nella lista degli addii

(Di giovedì 8 agosto 2024) Ivan Varone e Simone Corazza hanno già salutato Cesena e raggiunto la nuova destinazione, Ascoli. Nei prossimi giorni altri faranno la valigia. Laesuberi è ancora lunga e il ds Fabio Artico, dopo essersi concentrato nel primo mese abbondante di mercato sulle entrate, ora può dedicare maggiori energie a piazzare chi non rientra nei piani. Francesco De, Roberto Ogunseye, Riccardo Chiarello, Matteo Piacentini e Luigisono quelli con la valigia in mano, qualcuno di loro può permettersi di scegliere la destinazione migliore, altri attendono ancora una chiamata interessante. Rimane il fatto che il Cesena deve liberare almeno due posti inover. Attualmente sono 20 i giocatori tesserati nati prima del 1 gennaio 2001, compresi gli ultimi acquisti Celia e van Hooijdonk. Il limite è a 18 e in entrata ci si aspettano altri due o tre innesti.