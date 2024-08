Come preparare un caffè freddo stellare

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 8 agosto 2024) Si chiama cold brew ed è la svolta per gli appassionati del. Perché ammettiamolo, quello che ordiniamo al bar non è sempre il massimo. Di norma, per smorzarne l'amaro si abbonda di zucchero, cancellando ogni aroma rimasto. In più, risulta spesso annacquato e con un colorino spento. Un peccato, per noi amanti della tazzina che d'estate ambiremmo a una versione estiva degna di rispetto. Quindi abbiamo deciso di risolvere definitivamente la questione andando dritti dritti al Bugan Coffee Lab di Bergamo, un faro italiano dello specialty coffee, cioè deldi qualità superiore, tostato e macinato - di norma, al momento - e preparato (davvero)si deve. Anche con l'infusione adi cui sopra, ovviamente, quando è il caso di farlo.