Chiude la discoteca Dolce Beach dopo la morte del giovane Omar Bassi la famiglia | Picchiato dai buttafuori

(Di giovedì 8 agosto 2024) “Ilresterà chiuso fino a prossima comunicazione”. È un messaggio laconico quello delladi Origgio, in provincia di Varese, luogo dove la sera del 20 luglio sarebbe avvenuto un pestaggio da parte deiai danni di, il ragazzo di 23 anni deceduto il 5 agosto mentre era in vacanza a Reggio Calabria per un’emorragia cerebrale (così recita la cartella clinica).morto a 23 anni in vacanza. I genitori disperati: “daiin. Diteci cos’è successo a nostro figlio” Laha denunciati diversi membri personale di sicurezza che, secondo diversi testimoni, avrebberoin gruppo il, intervenuto per difendere il fratello minore, Thomas, di 19 anni.