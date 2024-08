Chi era Fausto Pinna il compagno di Iva Zanicchi e che malattia aveva?

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di giovedì 8 agosto 2024), nato nel 1950, era un produttore discografico di origini sarde e dal 1987 era ildi Iva, di dieci anni più grande di lui. L’uomo è morto l’8 agosto 2024 a causa di un tumore ai polmoni che gli era stato diagnosticato nel 2020.vivevano a Lesmo, in Brianza, ma trascorrevano le vacanze estive nella villa di lei a Laghi, nei pressi di Ligonchio. I due non hanno avuto figli insieme, ma lei ha una figlia nata da un altro rapporto.e IvaCome produttore,ha prodotto alcuni album di Iva, tra cui Care colleghe, del 1987 e Come mi vorrei del 1991, ma anche alcuni lavori di Pino D’Angiò, l’artista napoletano morto recentemente, gravemente malato da anni.